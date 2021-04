Dan za obnavljanje Zemlje bi moral biti stalnica

V nadaljevanju preberite:

Svetovni dan Zemlje bo zaznamovala ameriška objava podnebnih zavez in posvet ameriškega predsednika Joeja Bidna s 40 voditelji držav, pri nas pa sprejemanje resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki je, kot pravijo na ministrstvu za okolje in prostor (Mop), pomemben korak k obnavljanju Zemlje, kar je tema letošnjega svetovnega dne Zemlje. Vendar to ne bo dovolj, za obnovo našega edinega planeta bo treba marsikaj spremeniti, pri nas zlasti oblike premikanja.