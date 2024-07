Danska kot prva na svetu uvaja davek na ogljik pri živinoreji

Danska bo kot prva država na svetu uvedla davek na ogljik pri živinoreji, ki ga bodo morali kmetje plačevati od leta 2030 naprej. Ukrep, ki ga mora potrditi še parlament, naj bi skandinavsko državo približal cilju ogljične nevtralnosti do leta 2045. Okoljevarstvenikom se zdi ukrep premil, kmetje pa v njem vidijo grožnjo prehranski varnosti.

Od leta 2030 naprej bodo emisije metana, ki nastajajo ob vzreji goveda in prašičev, obdavčene s 300 kronami (približno 40 evrov) na tono ekvivalenta ogljikovega dioksida. Leta 2035 pa se bo znesek glede na dogovor, ki so ga konec junija dosegli vlada, del opozicije ter predstavniki živinorejcev, industrije in sindikatov, dvignil na 750 kron, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP. Parlament naj bi ukrep potrdil jeseni.

Vodja kampanje pri Greenpeace Nordic Christian Fromberg je prepričan, da ukrep »ponuja upanje ... v razmerah, ko veliko držav nazaduje pri podnebnih ukrepih«. »Čeprav bi davek na ogljik moral biti višji in uveden prej, je pomemben mejnik,« je dejal za AFP.

Dansko združenje za trajnostno kmetijstvo dogovor medtem ocenjuje kot »neuporaben«. To je »žalosten dan za kmetijstvo«, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predsednik združenja Peter Kiaer meni, da bi ukrep lahko ogrozil »varnost preskrbe s hrano«. Ob tem je spomnil, da je podoben predlog imela Nova Zelandija, ki pa ga je v luči protestov kmetov opustila.

Da danski kmetje ne bi bili preveč finančno prizadeti, načrt predvideva 60-odstotno davčno olajšavo. Tako se pričakuje, da bo dejanski strošek za kmete po letu 2030 znašal 120 kron na tono, po letu 2035 pa se bo zvišal na 300 kron.

Vseeno ministrstvo za gospodarstvo ocenjuje, da bi do leta 2035 lahko posledično v sektorju izgubili do 2000 delovnih mest.

»Gre za nadaljevanje poti intenzifikacije danskega kmetijstva v zadnjih 70 letih,« je prepričan Fromberg.

Danska je ena vodilnih svetovnih izvoznic svinjine. Ta predstavlja skoraj polovico kmetijskega izvoza v državi, je danski svet za kmetijstvo in prehrano povzela AFP.