Delovne skupine le fasada, igro vodijo drugi

Delovne skupine, ki so bile ustanovljene za pomoč pri pripravi osnutka strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP), ključnega programskega dokumenta za kmetijstvo v obdobju 2023–2027, in kot zagotovilo, da bo končni načrt izraz najširšega dogovora, le ne delujejo tako gladko, kot poskušajo predstaviti na ministrstvu za kmetijstvo. So res le privid participativnega odločanja?