Do sončne elektrarne ne prej kot v pol leta

Slovenija pospešeno prenaša evropsko zakonodajo, ki na široko odpira vrata obnovljivim virom energije, pri nas so to predvsem sončne elektrarne, ter tudi energetskim skupnostim in aktivnim uporabnikom. Mogoče je vse, od tega, da uporabnik sam trži elektriko iz svoje sončne elektrarne, do tega, da je vsakdo lahko solastnik sončne elektrarne, čeprav zanjo nima primerne strehe.

Po spomladanski razmeroma kratki ustavitvi hitre rasti naložb v sončne elektrarne, ko je Sistemski operater distribucijskega omrežja (Sodo) zanje predpisal prezahtevna dokazila, je nastalo več samopreskrbnih naselij, dobavitelji sončnih elektrarn pa ne sledijo naročilom. Sodo pa bo, glede na predlagano zakonodajo, nehal obstajati.