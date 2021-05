Dogovor o prihodnosti kmetijstva propadel, naslednja pogajanja junija

V nadaljevanju preberite:

Upanje, da bo še pred koncem maja dosežen politični dogovor o zakonodajnem svežnju reforme skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027, je ugasnilo v petek zgodaj zjutraj, skupaj s kamerami, ki so prenašale zasedanje sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. Med medijsko zatemnitvijo naj bi se pogovori kmetijskih ministrov sedemindvajseterice nadaljevali v »zelo slabem vzdušju«. Pogajanja so preložena na prihodnje zasedanje junija v Luksemburgu. Kje se je zataknilo?