Država sprejme sistemske rešitve, ne posamezniki

Mladi za podnebno pravičnost opažajo, da se je demokratičnost odločanja v nekaj letih poslabšala in da odločitve sprejemajo v zaprtih kabinetih. Zato so pripravili več odprtih skupščin, na katerih so oblikovali 30 okoljskih, socialnih in podnebnih zahtev, ki jih bodo predali vsem političnim strankam. Odzive bodo spremljali, zahteve pa podkrepili s protestom v petek ob 11.55.

Mladi si prizadevajo za zeleni prehod iz fosilnega kapitalizma v solidarno družbo. Kot je povedal Boštjan Remic, bi moral ta prehod biti pravičen, povzročitelji onesnaževanja in podnebnih sprememb, od lastnikov kapitala do odločevalcev, ki imajo dobiček od zanikanj podnebne krize, morajo plačati. Za to lahko poskrbi samo državna uprava, ki ima moč, da poseže v sistem. Podnebni prehod ob tem ne bi smel poslabšati položaja ljudi, zlasti ne tistih, ki so na družbenem robu, tudi podnebnih beguncev.