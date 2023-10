Dunaj opušča plin, čeprav proizvede tretjino elektrike

V nadaljevanju preberite:

Urban Innovation Vienna (UIV) je agencija za trajnostni in inovativni razvoj urbanih okolij. Njen direktor, politolog Dominic Weiss, je sodeloval na Ljubljana Forumu. Agencija se ukvarja s prehodom v podnebno nevtralne, inovativne rešitve, ki zagotavljajo visoko kakovost življenja. Zavedajo se, da pametno mesto ne pomeni zgolj tehnološkega napredka, temveč tudi inovativne pristope k mobilnosti, energetiki, načrtovanju mestnih četrti in drugega, agencija pa je stičišče za povezovanje strokovnjakov z različnih področij.

V Ljubljano je Weiss prišel z vlakom, predstavil pa je projekt, v katerem bodo celovito prenovili različne stavbe, kar bo učbenik za vse, ki se bodo lotili podobnih projektov. Mesto je seveda prvo, ne nazadnje ima v lasti polovico stanovanj.

Kakšno je bilo vaše sporočilo Ljubljani in Sloveniji?

Predstavil sem dve dimenziji. Prva je, da vedno pokažem širšo sliko, kako mesto postane ogljično nevtralno. Za to so nujne sistemske spremembe, spremeniti je treba vse sisteme. Na Dunaju na leto pokurimo dve milijardi kubičnih metrov plina in tega ne bomo spremenili s posameznimi projekti. Spremeniti in oblikovati je treba ves sistem, kar pomeni ogromen infrastrukturni projekt, ki bo trajal 20 let, vendar mu moramo smer določiti zdaj. Veliko časa vzame, da ne razmišljaš le o enem projektu, treba je spoznati sedanje stanje, kaj imamo, kdo je zadaj, kdo to upravlja, kateri igralci se morajo pogovarjati s katerimi. Če sistema ne poznaš, ga ne moreš meriti, ne moreš ga nadzirati in ne spremeniti.