Elektrika, ogrevanje in uporaba izrabljenega goriva

Zanimanje za male modularne reaktorje ni padlo z neba, povečala pa ga je energetska kriza in ugotovitev, da se s šestkratnim povečanjem zmogljivosti obnovljivih virov energije ne da rešiti težav. Posebej prihodnjih, ko naj bi se poraba elektrike zaradi rasti prebivalstva, digitalizacije, elektrifikacije mobilnosti in ogrevanja do 2050 povečala za vsaj trikrat. Mali modularni reaktorji pa so lahko rešitev tudi za industrijo, ki potrebuje toploto.

»Prehod v nizkoogljično družbo bo do leta 2050 zahteval vsaj podvojitev proizvodnje električne energije, ki bo morala biti na voljo ob vsakem vremenu, cenovno dostopna gospodinjstvom in industriji ter z minimalnimi izpusti toplogrednih plinov. Podaljšanje življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn, gradnja novih velikih ter pospešitev razvoja in gradnja malih modularnih reaktorjev (SMR) so viri jedrske energije, ki bodo, v kombinaciji z obnovljivimi viri, prihodnja mešanica energetskih virov Slovenije,« je dejal evropski poslanec Franc Bogovič, ki je skupaj z GZS organiziral mednarodno konferenco o vlogi malih modularnih reaktorjev v slovenski energetiki.