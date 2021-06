Evropski pogajalci dosegli dogovor o najbolj spornih točkah kmetijske politike

Najmanj deset odstotkov za male kmetije

Evropski zeleni napovedali glasovanje proti reformi

Greenpeace: poraz za male kmetije, naravo in podnebje

Pogajalci evropskega parlamenta in držav članic so danes v zgodnjih jutranjih urah dosegli dogovor o najbolj spornih točkah predloga o zakonodajnem svežnju reforme skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023-2027. To obeta, da bodo do konca dneva dosegli tudi dogovor o celotnem svežnju reforme SKP.Pogajalci so se dogovorili o tem, koliko denarja iz ovojnice za neposredna plačila bodo države morale nameniti za ekosheme (prakse, ki prispevajo k varstvu okolja), in kako strogo bodo to zahtevo morale upoštevati. V obdobju 2023-2025 bodo države za ekosheme morale nameniti 20 odstotkov neposrednih plačil, v obdobju 2025-2027 pa 25 odstotkov, poroča Reuters. Med ekosheme denimo spadajo prakse, kot so ekološko kmetovanje in renaturacija mokrišč, da bi lahko vsrkala več toplogrednega plina ogljikovega dioksida. Ves denar, kar ga bo porabljenega manj od tega deleža, bodo države morale porabiti za zelene ukrepe na drugih področjih.Dogovor glede denarja za ekosheme je nekakšen kompromis med bolj ambicioznim predlogom evropskega parlamenta, ki je zahteval, da se za ekosheme porabi 30 odstotkov vseh neposrednih plačil, ter predlogom držav članic, ki so prvotno zahtevale 20 odstotkov. Predlog o pragu pri 18 odstotkih, ki ga je pogajalcem ponudilo portugalsko predsedstvo svetu EU, je vodil k propadu pogajanj o dosegu soglasja glede reforme SKP v maju.Drugi dogovor je glede denarja za manjše kmetije. Zanje bodo morale države članice nameniti najmanj deset odstotkov vseh kmetijskih plačil, vendar pa se tej zahtevi lahko izognejo, če bodo uporabile druge metode za pravično porazdelitev denarja, piše Reuters.Glede pogojevanja izplačila subvencij s spoštovanjem dobrih delovnih pogojev za delavce v kmetijstvu (t. i. socialne pogojenosti) so se države članice dogovorile, da bo to od leta 2023 prostovoljno, od leta 2025 pa obvezno. V vmesnem času bo evropska komisija spremljala vpliv in pripravila študijo o tem, ali je mehanizem izboljšal razmere za delavce.Pogajalci evropskega parlamenta so dosegli tudi omembo ciljev evropskih strategij za bolj trajnostno hrano Od kmetije do vilic in biodiverzitetne strategije (t. i. navezavo z evropskim zelenim dogovorom), vendar ne kot samostojnega člena, temveč kot zaznamek v predlogu navedbe o strateških načrtih SKP, kar pomeni šibkejši pravni temelj.»Zelo blizu smo do dobrega kompromisa. Ponoči smo dosegli velik napredek glede najbolj občutljivih zadev,« je zjutraj tvitnil evropski komisar za kmetijstvo, ki spremlja pogajanja.Evropski poslaneciz skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze pa je na twitterju napovedal, da bodo glasovali proti reformi SKP, ter povabil socialiste in liberalce, da storijo enako.Tudi v okoljskih nevladnih organizacijah menijo, da dogovor o zakonodajnem svežnju reforme SKP ni skladen z evropskim zelenim dogovorom, saj ne zagotavlja, da bodo države nagrajevale kmete za zaščito narave, medtem ko bo industrijsko kmetijstvo še naprej prejemalo subvencije.iz Evropske federacije okoljskih nevladnih organizacij (EEB) je dejala, da obstaja tveganje, da bodo ekosheme »financirale status quo«, saj pravila ne vključujejo strogih opredelitev, ki bi zagotavljale, da ekosheme prinašajo okoljske koristi.Evropska veja nevladne organizacije Greenpeace je na twitterju dogovor o novi evropski kmetijski politiki označila za poraz, ki »prodaja male kmetije, naravo in podnebje. Politika, ki še naprej plačuje industrijsko meso, mleko in krmo, ni zelena reforma, ampak le zeleno zavajanje«, je zapisala in evropski parlament pozvala k glasovanju proti zakonodajnemu svežnju reforme SKP.Pogajanja o prihodnosti skupne kmetijske politike so se začela pred tremi leti. Nova pravila bodo začela veljati leta 2023. Za kmetijstvo in razvoj podeželja bodo države članice dobile 387 milijard evrov, kar je tretjina proračuna EU v obdobju 2021-2027.Evropsko računsko sodišče je v tem tednu objavila poročilo , v katerem ugotavlja, da skupna kmetijska politika v obdobju 2014-2020 ni bila uspešna pri zmanjšanju toplogrednih emisij kljub temu, da je porabila 100 milijard evrov za »podnebju prijazne« subvencije od leta 2014. Polovico emisij iz kmetijstva prispeva živinoreja, te emisije se od leta 2010 niso zmanjšale.