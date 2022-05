Fosilne elektrarne je pri nas lažje graditi kot zelene

V nadaljevanju preberite:

»Vojna nas je prisilila, da pohitimo z zelenim prehodom,« je na eni prvih energetskih konferenc v Evropi predstavnica evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše umestila novo evropsko zakonodajo RepowerEU. Več sto milijard evrov bodo namenili tudi za obnovljive vire energije (OVE) in skrajševanje rokov za pridobivanje dovoljenj, kar je pri nas največja težava. Vetrnice čakajo, sončne elektrarne ne dobijo soglasij, hidroelektrarne so v postopkih, umeščanje daljnovodov pa tudi traja leta.

»Varčevanje je v tem času treba vzeti resno,« pravi Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celje, in potrjuje navodila evropske komisije, ki svetuje znižanje temperatur ogrevanja in zvišanje temperatur hlajenja, delo od doma in podobno. Kupec je opozoril, da že imamo energetsko revščino, pri evropskih skladih pa se je bati dolgotrajnih postopkov. Srž težav pa je, da omrežje ne prenese dodatnih sončnih elektrarn, zlasti ne na podeželju. Letos so zavrnili že precej soglasij.