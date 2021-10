Glavni cilj bo doseči dvig podnebne ambicije

V nedeljo se bo v Glasgowu začela 26. konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah, COP26. Oči svetovne javnosti so uprte v voditelje držav, zlasti največjih onesnaževalk, ali bodo okrepili svoje podnebne zaveze ter z njihovim uresničevanjem zamejili globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja, kar naj bi preprečilo nepredvidljive posledice podnebnih sprememb. Slovenija ima na COP26 pomembno vlogo, saj bo kot predsedujoča Svetu EU koordinirala pogajalska izhodišča med državami članicami EU in skupaj z evropsko komisijo zastopala stališče Unije v odnosu do tretjih držav.

Glavni cilji COP26 je dvig podnebne ambicije na področju zmanjševanja toplogrednih izpustov (t. i. blaženja podnebnih sprememb), ki bo omogočil, da »Združeno kraljestvo kot predsedujoče COP26 si je kot enega glavnih ciljev postavilo ohranitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Za doseg tega cilja morajo vse države v svojih posodobljenih nacionalno določenih prispevkih (NDP) pokazati svoje največje možne ambicije in povečati ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bodo izpolnile svoje cilje,« je ključno nalogo opisala glavna podnebna pogajalka Tina Kobilšek.

Glavna podnebna pogajalka Tina Kobilšek. FOTO: Osebni arhiv

»Sintezno poročilo o NDC kaže, da so predloženi NDC-ji ohrabrujoči, vendar kolektivno še vedno nismo v tirnicah za doseganje cilja 1,5 stopinje Celzija. Napredek je neenakomeren, približno 50 držav svojih prispevkov še ni oddalo, med njimi veliki onesnaževalci (Kitajska, Indija, Savdska Arabija, Južna Afrika). To poročilo kaže, da emisije še vedno naraščajo. Ob trenutnih zavezah držav bi se globalna temperatura ozračja dvignila za 2,7 stopinje Celzija do konca stoletja,« je povedala Kobilškova. Dodala je, da sta Združeno kraljestvo in EU preko podnebne diplomacije intenzivno prepričevala predvsem države skupine G20 za dvig njihovih ambicij na področju blaženja. Na predvečer začetka COP26 bo srečanje držav G20, ki bo ključno tudi za začetek pogajanj v Glasgowu.

EU si je postavila cilj zmanjšati toplogredne emisije za 55 odstotkov do leta 2030 ter doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Slovenija ta cilj podpira in si bo po besedah okoljskega ministrstva »hkrati prizadevala, da bo k skupnemu cilju prispevala svoj delež«.

Določitev pravil za trgovanje z ogljičnimi kuponi

Druga pomembna tema COP26 bo dokončanje pravilnika za implementacijo pariškega sporazuma, o katerem pogajanja potekajo že od leta 2015. Osnovni element, ključen za dokončanje pravilnika, je določitev pravil za uveljavitev mednarodnih ogljičnih trgov za trgovanje z enotami zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (6. člen pariškega sporazuma). Pravilnik naj bi vključeval tudi celovita in učinkovita pravila ter navodila za pripravo NDC ter pravila, ki bodo krepila transparentnost pri poročanju in obračunavanju zniževanj emisij toplogrednih plinov. Šesti člen je po besedah Kobilškove ključen, ker bi države zunaj EU te mehanizme uporabljale za dosego svojih ciljev v NDP, prav tako pa bi bili prispevki namenjeni za prilagajanje, ki je ključno za države v razvoju.

Otoške države zahtevajo povračilo škod

COP26 bo naslovil tudi ukrepe za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb in zaveze za dvig podnebnega financiranja za izvajanje teh ukrepov predvsem v najbolj ranljivih državah. Nadaljevala se bodo pogajanja za vzpostavitev globalnega cilja za prilagajanje (global goal for adaptation). »Države v razvoju (npr. male otoške države) bodo po pričakovanjih izpostavile vprašanje financiranja izgub in škod (loss and damages) kot posledice podnebnih sprememb. Trenutno je na področju izgub in škod najbolj aktualna razprava o načinu delovanja oziroma nadaljnji vzpostavitvi Santiaške mreže (Santiago network), ki naj bi katalizirala tehnično pomoč najbolj ranljivim državam,« so odgovorili na okoljskem ministrstvu.

Na podnebni konferenci se bodo začela tudi pogajanja o določitvi novega kolektivnega cilja za podnebno financiranje ranljivih držav po letu 2025, končnega dogovora pa še ni mogoče pričakovati. »Težnja držav v razvoju je predvsem povečanje denarja za prilagajanje. EU se strinja, da se ta sredstva povečajo, kljub temu pa meni, da je potrebno uravnoteženo financiranje ukrepov tako za blaženje kot za prilagajanje,« je dejala Kobilškova.

Po zadnjih informacijah je na COP26 registriranih 26.000 udeležencev iz vseh razen desetih držav pogodbenic okvirne konvencije. Podnebne konferenca se bo začela z zasedanjem voditeljev držav in vlad v soboto in nedeljo, ki naj bi dali politični zagon tehničnim pogajanjem v prvem tednu, v drugem tednu pa bodo sledila pogajanja na ravni ministrstev.

Slovensko okoljsko ministrstvo je v fazi priprav na COP26 sodelovalo na več dogodkih, na katerih je pridobivalo informacije o stališčih držav, ki bodo pomembna, ko bo Slovenija vodila pogajanja s tretjimi državami ter koordinirala stališča držav članic EU, je povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Bo dana obljuba za 500 milijard za ranljive države?

EU je oktobra sprejela stališče za COP26 v obliki sklepov, ki so tudi pogajalska izhodišča EU. V njih države poziva, naj predložijo ambiciozne cilje za zmanjšanje toplogrednih emisij, okrepijo prizadevanja za prilagajanje na podnebne spremembe, razvite države pa je pozvala, naj povečajo financiranje in ranljivim državam do leta 2025 zagotovijo obljubljenih 100 milijard ameriških dolarjev letno za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb do leta 2025.

Razvite države tega cilja ne dosegajo. Poročilo OECD kaže, da so leta 2019 namenile 80 milijard dolarjev. EU je po besedah Vizjaka na tem področju dober zgled, saj prispeva skoraj tretjino vsega obljubljenega denarja. »Podobno pričakujemo od drugih razvitih držav, zlasti od ZDA, ki so napovedale podporo, vendar je ta še vedno pod pričakovanji,« je dejal minister. Kobilškova je dejala, da države v razvoju vidijo krepitev podnebnega financiranja kot vprašanje zaupanja med pogodbenicami, zato bo dogovor na tem področju temelj za nadaljnja pogajanja o preostalih vsebinah.

Slovenija v Glasgow s 54 delegati

Slovenija v Glasgow pošilja 54-člansko delegacijo, v kateri so tudi predsednik vlade Janez Janša, ministri za okolje Andrej Vizjak, finance Andrej Šircelj in infrastrukturo Jernej Vrtovec. Poleg njih bodo na Škotsko odšli vodje kabinetov, državni sekretarji in direktorji direktoratov z omenjenih ter tudi drugih ministrstev, pa predstavnica Inštituta Jožef Stefan, predstavnik Gozdarskega inštituta in predstavniki veleposlaništva Slovenije v Združenem kraljestvu. Skupno v Glasgow odhaja 54 udeležencev. Na okoljskem ministrstvu pravijo, da končna delegacija ne bo tako številčna, saj odločitev o udeležbi delegatov/ministrov s finančnega in infrastrukturnega ministrstva še ni dokončno potrjena.

Prav tako ne bodo vsi delegati prisotni ves čas konference. Delegacija predsednika vlade se udeležuje samo zasedanja svetovnih voditeljev prvega in drugega novembra, prav tako bo predvidena delegacija finančnega in infrastrukturnega ministrstva prisotna zgolj kratek čas, ko so na dnevnem redu dogodki na temo financ, energetike in prometa.