Hrvaška v obnovljive vire, ne skrbi je niti plin

V okolici Knina, kjer je Petrol uradno odprl park z devetimi vetrnicami, lahko pridobijo dovolj energije za polovico Jedrske elektrarne Krško (JEK). Ti projekti, kot so priznali, še ne bi bili končani, če ne bi vojna v Ukrajini povzročila take rasti cen energije. Tako tudi lokalna skupnost ne bi dobila milijona kun (132.764 evrov) nadomestila za samo devet vetrnic.

Hrvaška je sprejela strategijo za vodik, pred dnevi pa tudi postavila cilje, koliko obnovljivih virov energije, brez hidroelektrarn, mora imeti do leta 2025. Leta 2017 so imeli obnovljivi viri moč 1000 megavatov (MW), danes jih imajo 2000 MW, vendar je to še vedno drobiž glede na načrte.