Inšpektorji kazensko ovadili čebelarja Vajdo

Inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so kazensko ovadili čebelarja Maksimilijana Vajdo, ki je med drugim kljub odvzemu ekološkega certifikata zaradi nepravilnosti glede uporabe zdravil svoj med še naprej tržil kot ekološki. Osumljen je uničenja uradnega pečata, goljufije in groženj uradnim osebam, poroča Dnevnik.

Inšpekcijski nadzor nad uporabo zdravil na Čebelarstvu Vajda iz Metlike avgusta lani je pokazal prisotnost aktivnih učinkovin v satju, ki jih je v konvencionalnem čebelarstvu dovoljeno uporabljati, v ekološkem pa ne. Kljub odkritju je Vajda za svoje čebelje proizvode še naprej uporabljal ekološki certifikat, v današnji izdaji piše časnik.

Inšpekcija je oktobra skupaj z inštitutom za certifikacijo v kmetijstvu KON-CERT čebelarstvo znova obiskala. V skladišču je vzela vzorce medu, ves med, okoli tri tone, kar je približno letna proizvodnja tega čebelarstva, pa je zapečatila. A še preden so bile analize končane, je dal Vajda brez vednosti inšpekcije v družbi Koto ves med uničiti. Decembra je KON-CERT čebelarstvu odvzel ekološki certifikat, a je to med še vedno dobavljalo – decembra je pogodbo, denimo, sklenilo z DZ, januarja je po ugotovitvah inšpekcije med prejelo 13 šol in vrtcev.

Januarja je inšpekcija v spremstvu policije opravila tudi hišno preiskavo in med drugim zasegla nedovoljene preparate za zdravljenje čebel, našli naj bi tudi večje število kozarcev medu iz trgovine.

Vajda je po navedbah časnika ovaden zaradi suma goljufije, uničenja uradnega pečata, ko naj bi samovoljno uničil zapečateni med, ter groženj uradnim osebam, ko naj bi ob januarskem nadzoru uradne osebe žalil in jim grozil, da bo z njimi obračunal, eno osebo naj bi poskušal tudi fizično napasti.

Konec januarja je zaradi odkritij medu v šolah in vrtcih sledil nov izredni inšpekcijski nadzor v spremstvu policije – čebelarju so odredili prepoved premika čebeljih družin in prepoved prodaje čebeljih pridelkov, pridobljenih v letu 2025, saj ni dokazal sledljivosti njihovega izvora. Zahtevali so tudi umik in odpoklic medu, ki ga je dal na trg po 1. januarju 2025.