Iščemo ponudnika olja za plinsko elektrarno

»Zdaj se ukvarjamo s tem, kako dobaviti kurilno olje za termoelektrarno Brestanica za prihodnje leto, ker je plin tako drag. Pregledali smo državne rezerve, razmišljamo o lastnem prevozu,« je razmere, mimo katerih ni mogla niti konferenca o inovacijah v energetiki, opisal Martin Novšak, generalni direktor Gen energije. Inovacije bodo sicer znižale stroške zelenega prehoda, ki »ne bo poceni, a je nujen«.



»Nastopil je čas preobrazbe in vse, kar prihaja novega v okolje, ni nujno slabo,«je poudaril predsednik gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije in predsednik uprave Elektra Celje Boris Kupec. Distribucijska podjetja se srečujejo z vrsto izzivov, z deregulacijo prenosa električne energije, elektrifikacijo ogrevanja, e-mobilnostjo in aktivnimi uporabniki, vse gre v smeri zmanjševanja ogljičnega odtisa, je pojasnil. Ob tem je poudaril, da je pri tem nujna digitalizacija in uvajanje inovativnih rešitev, ki jih iščejo tudi v sodelovanju z drugimi evropskimi distributerji. Ta prehod ne bo poceni, a je nujen, zanj pa elektrodistributerji potrebujejo več denarja.