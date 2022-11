Iz Egipta povsem mogoče brez dogovora

Podnebna konferenca bi se morala končati včeraj, a še vedno potekajo pogajanja. Evropska unija je zagrozila, da bo Šarm el Šejk zapustila, če v dogovoru ne bo ohranjen vsaj cilj 1,5 stopinje Celzija iz Glasgowa. »Raje gremo s konference brez dogovora, kot s slabim dogovorom,« je povedala glavna slovenska podnebna pogajalka Tina Kobilšek.

Egiptovsko predsedstvo je zjutraj predlagalo dogovor, ki ga EU ne more sprejeti, saj opušča cilj, kii je bil že potrjen, in sicer omejitev segrevanja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja. Ta cilj čedalje več znanstvenikov ocenjuje za že nerealen, saj se politika dogovarja že odločno predolgo. Tina Kobilšek je še opozorila, da sedanje zaveze držav vodijo do segrevanja za vsaj 2,5 stopinje Celzija, zato bi bil treba nacionalne cilje okrepiti.

Glavna podnebna pogajalka Tina Kobilšek. FOTO: Osebni arhiv

Dokaj dobro je bil sprejet predlog EU za oblikovanje sklada za izgube in škodo, s katerim bi pomagali najbolj ranljivim in najbolj ogroženim državam, kot so otoške in najrevnejše države. V ta sklad bi vplačevali vsi, ki izpuščajo toplogredne emisije, Kitajska pri tem tako ne bi izpadla. Tina Kobilšek pravi, da bi se vsi finančni tokovi morali prilagoditi ciljem blažitve podnebnih sprememb in njihovih posledic. Največja težava pri tem je nefleksibilnost držav G77.

V Šarm el Šejku sicer potekajo še intenzivni pogovori, tako da na vprašanje, ali bo EU res zapustila konferenco, še ni odgovora. Prav tako ni jasno, a bo zgledu EU sledil še kdo.