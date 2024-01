Izpustov iz prometa je vse več, moralo bi jih biti manj

V nadaljevanju preberite:

Kljub velikim ambicijam in strogim zahtevam večina osebnih avtomobilov na cestah še vedno izpušča enako količino ogljikovega dioksida kot pred 12 leti, ugotavlja evropsko računsko sodišče. Motorji so močnejši, avtomobili težji in večji, električna vozila pomagajo, a ni dovolj polnilnic zanje, prav tako EU nima dobavnih poti za razvoj baterij. Promet je največji vir izpustov toplogrednih plinov in jih še povečuje, EU pa se je zavezala neto brezogljičnosti leta 2050.

»Električna vozila lahko pripomorejo k temu, da se bo EU približala cilju ničelne stopnje izpustov za celoten vozni park,« pravijo revizorji. Ob tem opozarjajo, da bo treba pri teh prizadevanjih prestaviti v višjo prestavo. Vendar to ne bo lahka naloga, nasprotno, opozarjajo poznavalci.