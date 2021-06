Kampanja za vodo se je začela

Miha Stegel, Alenka Kreč Bricelj in Uroš Macerl. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Tudi na petkovih protestih ima voda pomembno vlogo. FOTO: Borut Tavčar/Delo

»Ne želimo, da voda postane privilegij bogatih, ne želimo, da postane dostop do obal rek in jezer plačljiv in zahtevamo, da voda ostane tudi za vse prihodnje generacije. Z referendumom želimo doseči odpravo škodljivega zakona o vodah,« jeiz Eko kroga pojasnil, zakaj so vložili toliko energije v referendum in zakaj začenjajo referendumsko kampanjo.»Po več kot 50.000 podpisih in ogromno vloženega prostovoljnega dela je pred nami nov korak, referendumska kampanja. V tej se je zbrala izredno raznolika civilna družba, različne nevladne organizacije, seveda z jasnim namenom, vzeti usodo vode v lastne roke in preprečiti ta zakon, ki je izjemno škodljiv,« je dodal Macerl.V tej kampanji so dobrodošli vsi, je povedal Macerl. Vsem parlamentarnim strankam so poslali pismo, v katerem so jih pozvali, naj pristopijo k njihovi kampanji. Iz strank sicer še ni odgovorov, vendar to ni huda težava. »Ne delimo se na leve in desne, delamo za vse državljane Slovenije. V ta referendum gremo s čisto željo, da ohranimo pitno vodo,« je zatrdil Macerl.Kampanjo bo vodila ista ekipa, ki je organizirala zbiranje podpisov. »Revni smo, naša kampanja bo temeljila na energiji ljudi,« je povedal Macerl ob vprašanju koliko denarja bodo vložili v kampanjo.»Ta zakon je nevaren in škodljiv, sprejet je bil brez strokovne podpore, poleg tega za zadnje spremembe ni bilo nobene javne obravnave. Obale bodo po novem pozidane, na obalo bodo lahko šli le tisti, ki si bodo lahko privoščili nočitev v hotelu, kavo v lokalu ali plačilo vstopa na plažo. Pozidava obale pomeni onesnaževanje podzemnih voda in s tem tudi pitne vode. Edina varovalka, ki je še ostala, smo ljudje sami,« je opozoriliz civilne iniciative Danes!.»Ta kampanja je kampanja več sto prostovoljcev, ki verjamejo, da je voda pravica za vse, in to ne le na papirju.Tri mesece že delamo na tem, resnični ljudje in različne organizacije, ki nimajo skritih agend,« pa pravi, ki je usklajevala več sto prostovoljcev.Dodala je, da bo 340.000 glasov proti zakonu zahtevno zbrati, a verjamejo, da to zmorejo. »Vsi ki gredo na morje v tujino, naj gredo najprej na e-upravo in si uredijo glasovanje iz tujine, vsi, ki bodo počitnikovali v Sloveniji naj si na e-upravi uredijo glasovanje Omnia, vsi, ki bodo 11. julija doma, pa naj na glasovanje povabijo še pet svojih prijateljev,« pravi Alenka Kreč in dodaja, da bo mogoče tudi predčasno glasovanje teden pred 11. julijem. Opozorila je še, da je glasovanje na referendumu veliko preprostejše kot zbiranje podpisov za referendum.