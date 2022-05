Kdaj bo na krožnike prišlo etično meso

V nadaljevanju preberite:

Udeleženci prvega simpozija o laboratorijsko vzgojenem mesu (angl. cultured meat) so evropske odločevalce pozvali k zakonski podpori, financiranju raziskav in promociji tehnologije, ki obljublja konec industrijske živinoreje in uspešnejše spopadanje s posledicami podnebnih sprememb. Preberite, kaj je laboratorijsko vzgojeno meso, kdo so glavni podjetniški igralci na tem področju in kdaj ga lahko pričakujemo v evropskih trgovinah in restavracijah.