Kmetijski strateški načrt v zaključni fazi usklajevanj

Na kmetijskem ministrstvu so želeli, da bi krovni dokument razvoja kmetijstva za obdobje 2023–2027 – to pomeni končni, z evropsko komisijo usklajeni predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) – predstavili na krovnem kmetijskem dogodku, kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. A komisija pa tudi okoljsko ministrstvo s SN SKP in okoljskim poročilom zanj še niso zadovoljni. Pripombe imajo tudi kmetje.

Kmetijsko ministrstvo čaka še na končne pripombe komisije na integrirano pridelavo, ki jo SN SKP vrača med kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe. Komisija meni, da je Slovenija vključila premalo hektarjev v plačila za kmetovanje na območjih Natura 2000. Okoljsko ministrstvo pa od SN SKP terja »bistveno« povečanje površin, namenjenih varstvu biotske pestrosti.