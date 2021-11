Ko moraš storitev naročati pri konkurenci

V nadaljevanju preberite:

Očitno je v posameznih skupinah gospodarstva in tudi v politiki nepoznavanje duha direktive o embalaži in tudi pravil o podaljšani odgovornosti proizvajalcev grozljivo, je eden od slišanih komentarjev k razpravi o določilih zakona o varstvu okolja, ki ga je sprejela vlada. Predvideva le eno družbo na en tok odpadkov, s čimer je dobil tudi podporo okoljevarstvenikov, jih je pa po drugi strani razburil s predvideno pomočjo največjim porabnikom energije iz sklada za podnebne spremembe.

Diskusija o eni družbi ali konkurenci se je razvila zgolj pri embalaži, čeprav je podaljšana odgovornost proizvajalcev uvedena na več področjih, med njimi so električna in elektronska oprema, sveče, gume, vozila, mazalna olja, zdravila in pesticidi. Proizvajalec je po tem sistemu odgovoren za proizvod skozi ves njegov življenjski krog, še posebej z obvezo sprejemanja zavrženih proizvodov, reciklažo in končno odstranitvijo odpadka. Proizvajalci in uvozniki lahko za to pooblastijo skupne sheme, kot so družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) na področju embalaže. Slovenija je aktivno sodelovala v pripravi direktive, tako da že šest let vemo, kakšen je njen duh, pa smo kljub temu morali gledati kupe odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij.