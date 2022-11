Komunalci hočejo akcijo, Mop pošilja inšpektorje

Centri za ravnanje z odpadki pozivajo ministrstvo za okolje in prostor, da v dveh mesecih zagotovi odstranitev lani in letos nakopičene odpadne komunalne embalaže, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo kljub odločbam niso prevzele. »Da bi se izognili kopičenju nepobrane embalaže, ki ima negativne posledice za okolje, bo inšpektorat za okolje in prostor v prihodnjih mesecih zaostril nadzor in intenziviral inšpekcijske aktivnosti,« pravijo na Mopu.