Konec leta kupi 20.000 ton odpadne embalaže

Evropska zakonodaja prinaša nove zahteve, tudi polno plačilo stroška zbiranja in predelave embalaže, ki jo daje gospodarstvo na trg, kar bo stroške podjetij precej povišalo. Pri nas se zatika s šestimi družbami za ravnanje z odpadno embalažo, njihovimi deleži in dovoljenji. Ministrstvo za okolje in prostor (Mop) je izdalo uredbo, po kateri bodo družbe za ravnanje z odpadno embalažo izravnale deleže v zadnjem četrtletju. Tako bi Slopak moral pobrati 82 odstotkov odpadne embalaže, zato sodni spor in napooved več kot 20.000 ton odpadne komunalne embalaže, ki je ne bo nihče odpeljal.