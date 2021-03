Krave, ki jedo tudi morsko travo, proizvedejo bistveno manj metana

Metan je najnevarnejši toplogredni plin

Krave morda kmalu več ne bodo sokrive za segrevanje ozračja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Morska trava ne vpliva na okus mesa ali mleka

Znano je, da je živinoreja pomemben vir toplogrednih plinov in zato na udaru okoljevarstvenikov in načrtovanih ukrepov proti podnebnim spremembam. Toda glede na ugotovitve ameriških raziskovalcev, ki so jih včeraj objavili na znanstvenem spletišču Plos One , v prihodnje živinoreja verjetno ne bo več ogrožala podnebja našega planeta, poroča The Guardian.Direktor Svetovnega središča za hrano (WFC) in znanstvenik s področja kmetijstva na Kalifornijski univerzi v Davisuin doktorska študentka na tej univerzista namreč v dalj časa trajajoči raziskavi ugotovila, da dodajanje rdeče morske trave Asparagopsis taxiformis v krmo govedi bistveno zmanjša količino metana, ki nastaja v njihovih prebavilih.Metan sicer v govejem prebavnem traktu nastaja, ko bakterije razkrajajo vlaknine v njihovi krmi. Proces je podoben fermentaciji in je sokriv za segrevanje ozračja. V ZDA namreč živinoreja zaradi takšnega izločanja metana v ozračje prispeva kar desetino vseh izpustov toplogrednih plinov. Metan je sicer v ozračju obstojen manj časa kot ogljikov dioksid, vendar tridesetkrat bolj zadržuje toploto in zato velja za najnevarnejši toplogredni plin. Prav zato so okoljski aktivisti začeli kampanje za zmanjševanje izpustov metana s tem, da so začeli ljudi prepričevati, naj jedo manj govejega mesa ali se mu celo povsem odrečejo.Kebreab in Roqueova pa sta v pet mesec trajajočem poskusu dokazala, da dodajanje rdeče morske trave v kravjo krmo zmanjša nastajanje metana za več kot osemdeset odstotkov in da učinek ni kratkotrajen. Obenem sta v posebni raziskavi ugotovila tudi, da dodana morska trava v krmi ne spremeni okusa govejega mesa. Že pred dvema letoma, ko sta začela eksperimentirati z dodatki morske trave pri živini, pa sta ugotovila, da tako spremenjena prehrana ne vpliva niti na okus in kakovost mleka pri kravah mlekaricah. Že takrat sta ugotovila zmanjšanje količine metana v prebavilih krav mlekaric, ki so jih krmili z dodatkom morske trave, vendar je takrat raziskava trajala premalo časa, da bi lahko potrdila trajnejše zmanjšanje nastanka metana.Zdaj ostaja samo še vprašanje, kako živinorejcem zagotoviti dovolj rdeče morske trave za dodatke krmi, da ta dejavnost ne bo več med poglavitnimi krivci za podnebne spremembe. Te vrste morske trave namreč ni v izobilju.