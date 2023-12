Kriza je pokazala, da so fosilna goriva trdoživa

V nadaljevanju preberite:

Kljub zavezam za pospešitev in razširitev podnebnega ukrepanja so se proračunski izdatki držav OECD za podporo rabi fosilnih goriv lani skoraj podvojili in dosegli 1,4 bilijona dolarjev. Pretežno gre za to, da so države članice in partnerske države OECD uvedle znatne podpore, da bi znižale visoke cene energije za gospodinjstva in podjetja, ki so posledica vojne v Ukrajini. Ta trend je neposredna grožnja skupnemu cilju za razogljičenje, ugotavljajo v generalnem sekretariatu OECD.

Posredne podpore fosilnim gorivom ne ogrožajo le ciljev za razogljičenje, temveč nazorno kažejo tudi težave na poti do neto podnebne nevtralnosti v geopolitičnih in ekonomskih krizah.