Lenarčič bo meril onesnaženost nad zahodnim Balkanom

Znani slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič je danes poletel proti Sarajevu, kjer bo v prihodnjih dneh opravil meritve aerosoliziranih delcev v ozračju nad področjem, ki spada med najbolj onesnažene v Evropi in na svetu. V prvem delu misije bodo opravljene meritve nad Bosno in Hercegovino, Lenarčič bo letel nad Banja Luko, Zenico, Kaknjem in Sarajevom, nadaljeval pa bo nad Ugljevikom in Tuzlo. Z meritvami bo Lenarčič nadaljeval v začetku aprila, ko so predvideni poleti nad deli Srbije, ki prav tako veljajo za zelo onesnažene.

Dr. Griša Močnik, vodja znanstveno raziskovalne ekipe GLWF (Univerza v Novi Gorici), je povedal, da bodo meritve v zraku omogočile karakterizacijo lokalnega onesnaževanja zraka nad urbanimi območji, prepoznavo regionalnega prometa onesnaževal in njihovo vertikalno porazdelitev. »Določili bomo vire onesnaženja zraka in njihov prispevek, širjenje onesnaževanja in vpliv na podnebje. Rezultati meritev v ozračju bodo združeni z meritvami na tleh, ki jih izvajajo znanstveniki v državah v regiji, s katerimi sodelujemo na dolgoročnih projektih. Meritve bodo služile kot osnova za določanje ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja«, je pred poletom povedal Močnik.

Ultralahko letalo Matevža Lenarčiča. FOTO: Worldgreenflight.com

Onesnaženost zraka z delci je odgovorna za 7 do 8 milijonov prezgodnjih smrti po vsem svetu. Energetska revščina ljudi sili v uporabo starejših dizelskih avtomobilov in uporabo drv za ogrevanje gospodinjstev, kar so najpomembnejši viri onesnaženja zraka v Evropi. V gosto poseljenih območjih zahodnega Balkana ljudje dihajo zelo slab zrak, ki škoduje njihovemu zdravju, hkrati pa je to zelo slabo raziskano območje. Obstoječi podatki iz leta 2020 za območje Sarajeva kažejo, da je ta del Evrope ena najbolj onesnaženih regij na svetu. V živo lahko projekt spremljate na spletni strani projekta.

Green partner in pobudnik projekta GLWF (Green Light World Flight) je NLB Skupina – regijo Jugovzhodne Evrope poimenujejo kar svoj dom. Saj so tu njihove družine, prijatelji, sodelavci, sosedje, športniki, za katere navijajo in podjetja, ki jim pomagajo rasti. Vse to je njihov dom in vanj srčno verjamejo. Zanj želijo poskrbeti po najboljših močeh ter omogočiti boljše življenje in lepšo prihodnost, kot so zapisali. To je tudi razlog, da so se odločili postati green partner projekta. Saj tam, kjer drugi vidijo zgolj točko na zemljevidu, oni vidijo regijo, polno priložnosti.