Maska, odvržena v naravi, se razgrajuje 450 let

V nadaljevanju preberite:

Maske, ki ležijo ob smetnjakih, na ulicah, zelenicah, opominjajo na to, kako pandemija vpliva na okolje. Tem odpadkom se poleg druge plastike za enkratno uporabo zdaj v še večjih količinah pridružujejo testi za samotestiranje, ki tudi šolam nalagajo protokole ravnanja s temi potencialno kužnimi odpadki.

Natančnih podatkov, koliko takih smeti nastaja zaradi vsakodnevne uporabe, ni, podatki Sursa kažejo, da so se že lani količine odpadov, ki zaradi preprečevanja okužb zahtevajo posebno ravnanje, povečale za 37 odstotkov. Oceani so daleč od naših domov, na katere je še vedno omejen velik del naših vsakdanjih življenj, a tudi tam vse bolj kažejo sledovi covida-19. V njih je po izsledkih znanstvenikov že skoraj 26.000 ton plastičnih odpadkov, povezanih z virusom, po ocenah so države od začetka pandemije proizvedle več kot osem milijonov ton plastike za enkratno uporabo, večina je nastala v zdravstvenih ustanovah.