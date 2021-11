Na COP26 zaveza k investicijam v trajnostno kmetijstvo

Skupina držav se je na podnebni konferenci COP26 danes zavezala k takojšnjemu ukrepanju in investicijam za zaščito narave in premik k bolj trajnostnemu kmetijstvu. Kmetijski sektor skupaj z gozdarstvom in drugo rabo tal prispeva okoli četrtino globalnih izpustov toplogrednih plinov, je sporočilo britansko predsedstvo COP26.

Današnji dan na COP26 je posvečen ohranjanju narave. Okoli te teme se tako vrtijo razprave v programu, ki spremlja pogajanja pogajalcev, države in drugi akterji pa so na to temo obelodanili tudi več zavez in iniciativ.

Tako je po besedah britanskega predsedstva konferenci novo zavezo za trajnostno kmetijstvo podprlo 45 držav, ki se strinjajo, da je ob vse večjih potrebah po hrani za naraščajoče svetovno prebivalstvo potrebno spremeniti načine rabe tal. Trenutno svet izgublja gozdove, uničuje prst in hitro poslabšuje stanje drugih ekosistemov, ki igrajo ključno vlogo pri vsrkavanju ogljikovega dioksida in ohlajanju planeta.

Vse bolj so pod pritiskom tudi kmetje, saj podnebne spremembe s svojimi posledicami pomembno vplivajo na njihovo produktivnost. Bolj trajnostne prakse so zato nujne tudi za prilagajanje kmetov spremenjenim okoliščinam in povečanje odpornosti prehranskih sistemov.

V britanskem Glasgowu in številnih drugih mestih po vsem svetu so danes veliki protesti za podnebno pravičnost. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Države so se danes tako zavezale k spreminjanju kmetijstva in prehranskih sistemov s političnimi reformami ter raziskavami in razvojem. Med drugim bodo v kmetijske inovacije usmerile štiri milijarde dolarjev novih javnih investicij.

Nemška tiskovna agencija DPA sicer opominja, da je pobuda za države nezavezujoče narave in tudi ne vključuje veliko podrobnosti o tem, kako naj bi države dosegale zastavljene cilje. Podobnih iniciativ je bilo v preteklih dneh že več, zlasti nevladne okoljske organizacije pa so do njih kritične, češ da ne bodo prinesle pomembnejšega preboja.

S COP26 poročajo tudi o odločitvi 28 držav, ki predstavljajo 75 odstotkov globalne trgovine s ključnimi surovinami, ki lahko ogrožajo gozdove, kot so denimo palmovo olje, kakav in soja, da se združijo v Načrtu za gozdove, kmetijstvo in trgovanje s surovinami (FACT). Ta naj bi zagotovil trajnostno trgovino in zmanjšal pritisk na gozdove, med drugim s pomočjo malim kmetom in povečanjem transparentnosti dobavnih verig.

Britansko predsedstvo je izpostavilo še zavezo skoraj 100 pomembnih britanskih podjetij k 'pozitivnosti do narave', s katero naj bi izboljšali stanje narave do leta 2030. Podjetje OVO Energy bo denimo v Veliki Britaniji v prihodnjem letu zasadilo milijon dreves, Severn Trent pa naj bi ponovno vzpostavil več kot 800 hektarjev šotišč v Angliji in Walesu do leta 2025. Burberry bo do leta 2025 zagotavljal 100-odstotno sledljivost vseh uporabljenih materialov v svojih izdelkih.