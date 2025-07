Pred koncem mandata: dosežene spremembe in obžalovanje, da davčne reforme ne bo

V nadaljevanju preberite:

Tudi koalicijski poslanci, ki so po vetu državnega sveta ta teden morali še zagotoviti glasove za ponovno potrditev zakonov o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o medicinski konoplji in zaščiti živali, se odpravljajo na počitnice. Čeprav jim je predsednik vlade Robert Golob večkrat jasno namignil, naj pohitijo in do poletja zaključijo vse pomembne zadeve, saj naj bi bilo nato njihovo sprejemanje oteženo, so odločeni, da bodo nekaj zadev še dokončali. Na podlagi njihove koalicijske pogodbe in izjav analiziramo, kaj je še na mizi in pri katerih stvareh je vlak že odpeljal.