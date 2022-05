Največje podražitve hrane v najrevnejših članicah

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini in z njo povezane blokade izvoza žit in oljnic iz ukrajinskih pristanišč v Črnem morju načenjajo že tako krhko politično stabilnost ter pehajo v revščino in lakoto na milijone gospodinjstev v Afriki in na Bližnjem vzhodu. A ne le ti, prehranska negotovost grozi tudi prebivalcem najrevnejših evropskih članic. Evropska komisija je kmetijskemu sektorju obljubila izdatno finančno pomoč, toda ukrepi so kratkovidni, opozarjajo nekateri.