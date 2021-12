Triglavski narodni park potrebuje strokovno, ne političnega vodenja

Konec novembra je v javnost prišla novica o imenovanju novega direktorja Triglavskega narodnega parka (TNP). Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je za ta položaj predlagal pravnika Tita Potočnika.

»Kandidatov življenjepis ne vsebuje izkušenj, ki bi odražale strokovno usposobljenost za takšno delovno mesto. Vizija razvoja parka, ki jo je predložil, je praktično prepis obstoječega Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka,« v sporočilu za javnost opozarja 36 nevladnih organizacij s prvo podpisanim društvom za varstvo Alp CIPRA Slovenija.

Vlada pri imenovanju direktorjev

mimo priporočil sveta zavoda

Kot opozarjajo organizacije, je problem imenovanja direktorja narodnega parka sistemski. Že vrsto let se namreč pri imenovanju direktorjev parka ne upošteva mnenja sveta zavoda. »Strokovne institucije že zadnjih nekaj mandatov opozarjajo na imenovanja direktorjev, ki jim je brez izkazanih področnih izkušenj zaupano vodenje TNP. Na razpis za delovno mesto se sicer prijavljajo kompetentni kandidati, ki pridobijo podporo sveta zavoda. Ker ima svet zgolj posvetovalno vlogo, vlada ne upošteva priporočil in imenuje direktorja po lastni presoji,« je zapisal predsednik CIPRE Slovenija dr. Matej Ogrin.

Ogrin poudarja, da sklep o ustanovitvi javnega zavoda TNP, ki določa postopek imenovanja direktorja, v 18. členu za to mesto ne zahteva nikakršnih strokovnih izkušenj s področja varstva narave, varstva kulturne dediščine ali upravljanja zavarovanih območij. Določa le, da direktor »pozna področja dela zavoda«.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poziv k imenovanju kompetentne osebe

»Nevzdržno je, da so sistemske zahteve za osebo, ki nosi vso strokovno odgovornost za izvajanje tako zahtevnih upravljavskih nalog, ki so tudi mednarodno pomembne, enake, kot za upravljalca parkirišča ali tržnice. Zato se sprašujemo, kako lahko oseba brez nujnih strokovnih izkušenj izpolnjuje določila zakona o TNP?«

Poudarjajo, da je upravljanje z narodnim parkom zahtevna naloga, številni dejavniki in interesi resno ogrožajo naravo in kulturno dediščino parka ter sam obstoj parka. Tem izzivom smo lahko kos, če jih prepoznavamo, poznamo možne strokovne rešitve, se učinkovito povezujemo in če strokovne odločitve uspešno komuniciramo tako s prebivalci, obiskovalci kot odločevalci, menijo podpisniki pobude, ki pozivajo, da se za direktorja TNP imenuje kompetentno osebo skladno z odločitvijo sveta zavoda.

TNP je edini narodni park v Sloveniji. Namenjen je varovanju ekosistemov, ohranjanju značilne krajine, varovanju in spoznavanju naravnih, krajinskih, kulturnih in duhovnih vrednot ter celostnemu ohranjanju kulturne dediščine; spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranjanju poselitve; omogočanju obiskovanja za znanstvene, izobraževalne, rekreacijske, turistične in duhovne namene. Gre za območje, ki ima zaradi svoje naravne in kulturne dediščine tudi velik mednarodni pomen.

Celotno območje parka spada v mrežo območja Natura 2000, javni zavod TNP pa ima vodilno vlogo pri upravljanju biosfernega območja Julijske Alpe, ki deluje pod okriljem UNESCO, so še zapisali v CIPRI Slovenija.