Nevladniki stopnjujejo boj za pravice rejnih živali

Zaščitniki živali bodo v novem mandatu komisije še bolj ostro zahtevali več pravic za rejne živali. Štiriindvajset nevladnih organizacij je prejšnji četrtek v pismu pozvalo evropsko komisijo k doslednemu izvajanju zakonodaje o prevozu živih živali. Navedli so primer Irske, ki v Francijo s tovornjaki na trajektih izvaža sesna teleta. Ta je treba po zakonodaji med vožnjo nahraniti, vendar to na tovornjakih ni mogoče, zato Irska krši zakonodajo, evropska komisija pa ji to dopušča.