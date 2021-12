Nič več skrivanja podjetij za dobavno verigo

V nadaljevanju preberite:

Enotna evropska zakonodaja o korporativni družbeni odgovornosti bo od podjetij zahtevala spoštovanje človekovih pravic in okolja v celot­ni dobavni verigi. Evropski parlament in državljani komisijo pozivajo k ambici­oznemu zakonodajnemu predlogu, na drugi strani nekateri podjetniški lobiji predlog želijo oslabiti. Preberite tudi, zakaj je sodna zmaga nigerijskih kmetov proti podjetju Shell prelomna, in o terorju rudarskega podjetja in države nad prebivalci mesta El Estor v Gvatemali.