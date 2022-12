Nov posnetek suma mučenja živali, tokrat iz klavnice kmetijske zadruge Rače

Društvo Projekt transparentnosti živalskih obratov (AETP) je objavilo nov posnetek suma na mučenje živali – tokrat iz klavnice kmetijske zadruge Rače.

Na posnetkih, ki jih je društvo pridobilo na podlagi skrivnega snemanja v klavnici, so prikazani postopki pred klanjem in samo klanje ovac, prašičev, telet in žrebička.

Delavci v klavnici prašiče, ki se upirajo nadaljevanju poti v boks za omamljanje, tepejo z rokami in jih drezajo s palicami, v katerih je električna napetost, prašiči pa pri tem grozovito cvilijo in poskušajo preskočiti ograjo. »Prase, kurba grda,« je slišati iz ust zaposlenih.

V tej klavnici prašiče omamljajo individualno, z električnim tokom – drugače kot v klavnici podjetja Košaki (skupinsko omamljanje v plinski komori), iz katere so aktivisti društva objavili posnetke decembra lani.

V boksu za omamljanje se naenkrat znajdejo trije manjši prašiči. Pri prvem gre pri omamljanju nekaj narobe. Iz predela glave se začne kaditi bel dim. Zaposleni ga vrže iz boksa za omamljanje. Drugi zaposleni prašiča zabode v vrat.

V boksu za omamljanje se naenkrat znajdejo trije manjši prašiči. FOTO: Arhiv društva AETP

Zalomi se tudi pri omamljanju velike svinje z električnim tokom. Iz predela glave se prav tako začne močno kaditi. Zaposleni kolegu, ki postopek izvaja, zavpije: »Ti jo boš skuro.«

Pri bikih na klavni liniji, ki naj bi bili omamljeni, so ob zakolu kažejo znaki zavesti, kot so dihanje in mukanje, vendar jih klavci ignorirajo. »Tudi v primeru na videz pravilne omame se velika večina bikov jasno odzove na prerez kože na vratu in ponovno ob vbodu, a ti znaki zavesti klavcev in veterinarjev opazno ne motijo,« piše društvo v izjavi za javnost.

»V klanju ni nič humanega.

Sprenevedanje o tem bi moralo biti odveč«

Samo Curk, eden od aktivistov društva, v katerem si prizadevajo za večjo transparentnost slovenske živinoreje in z njo povezane industrije, je ob objavi novega videa izjavil: »Živali gredo v klavnico žive, ven pridejo po kosih. Ljudje se sprenevedajo, da se notri zgodi smrt na human način. Tudi če je metoda klanja idealna, v tem procesu ne more biti nič ‘humanega’ in sprenevedanje o tem bi moralo biti odveč.«

Biki pri zakolu kažejo znake zavesti. FOTO: Arhiv društva AETP

»Novi posnetki skritih kamer kažejo, da zloglasna klavnica Košaki ni osamljen primer v malomarnem odnosu podjetja do trpljenja živali. Tudi v klavnici kmetijske zadruge Rače, ki je bila zgrajena po sodobnih evropskih smernicah, delavci rutinsko zlorabljajo živali z električnimi palicami, omama živali pred zakolom pa je pomanjkljiva ali celo neizvedena,« je zapisalo društvo.

Kot pojasnjujejo, na posnetkih lahko vidimo, da so svinjo zavezali za nogo na klavni tekoči trak brez predhodne omame. »Ta svinja je izkrvavitev dočakala panična in verjetno pri polni zavesti.« Prav tako so našteli »ogromno primerov nepravilne omame z električnim šokom - sodeč po internih kriterijih klavnice same. Skoraj v polovici vseh videnih poskusov omame ni bilo dovolj visokega električnega toka, da bi bila živalim zagotovljena začasna izguba zavesti. Zelo verjetno je, da so bile živali zaklane telesno paralizirane, a hkrati pri zavesti.«

Brezbrižnost v odnosu z živalmi je tudi opaziti na klavni liniji za velike živali, kjer so skrite kamere pri jutranjem klanju prašičev zasledile zelo dolge, v povprečju dveminutne časovne intervale od elektrošoka do prereza vratnih žil. Odsotnost zavesti ob klanju naj bi zagotavljal časovni interval do 15 sekund, so sporočili aktivisti. »Nekaj teh prašičev celo začne dihati, kar je jasen indikator prebujanja iz nezavesti, a klavci to ignorirajo,« so še zapisali.

Sum zlorabe bodo prijavili

Aktivisti bodo posnetek in prijavo suma kršitev ravnanja z živalmi poslali območni inšpekcijski službi uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tokrat želijo, da se strokovnjaki opredelijo, ali gre pri konkretnih primerih za mučenje živali ali ne.

Klavnica Kmetijske zadruge Rače je ena od petih največjih klavnic v Sloveniji. KZ Rače je klavnico ustanovila leta 1965, leta 2003 pa je bila na tem mestu zgrajena nova klavnica. Klavnica je registrirana za klanje govedi, prašičev, ovc, koz, konjev in nojev. V njej izvajajo storitveno klanje za mesarje, druge kmetijske zadruge in za domačo porabo.