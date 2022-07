Novi strateški kmetijski načrt bolj zelen od zdajšnjega

V nadaljevanju preberite:

Na kmetijskem ministrstvu menijo, da jim je uspelo izdelati najbolj ambiciozen predlog strateškega načrta za kmetijstvo (SN SKP za obdobje 2023–2027) doslej. Temu pritrjujejo izvajalci osnutka okoljskega poročila, ki so na prvi skupni javni predstavitvi obeh dokumentov dejali, da strateški načrt »kaže bistveno večjo okoljsko in podnebno ambicioznost« nove skupne kmetijske politike v primerjavi z zdajšnjim programskim obdobjem. Preberite še, zakaj sploh je okoljsko ministrstvo kmetijskemu naložilo pripravo poročila o presoji vplivov SN SKP na okolje, kaj vrednoti okoljski načrt in kdaj bo slovenski SN SKP poslan na končno potrjevanje evropski komisiji.