Ob vročinskih valovih so vse pogostejše kmetijske suše

Ne le vročina, tudi suša drži v primežu velik del države. Arsov zemljevid suše (Sušomer) kaže, da je od petnajstih regij v devetih zmerno do zelo sušno. Tri regije se spoprijemajo s sušo podzemnih voda, dve s sušo površinskih voda, šest regij pa s kmetijsko sušo. Pri tej je najhuje na Bovškem, Notranjskem, v Beli krajini in na Obali.

»Zaradi vročine naša zelenjava slabše raste, zato ta teden odpovedujeva zabojčke,« sta po elektronski pošti svojim naročnikom zelenjavnih zabojčkov sporočila ekološka kmeta Peter in Tina Studen iz Šmarij v občini Ajdovščina.

Vremenske spremembe so tako hitre, da se jim rastline ne morejo prilagoditi, je povedal Peter Studen. Od oktobra do maja je bil ves čas dež, vse, kar so posejali in posadili, je razvilo korenine tik pod vrhom. Zatem pa pet ali šest tednov ni bilo nobenega dežja. Talna vlaga je, vendar rastline nimajo dovolj globokih korenin, je pojasnil.

Druga težava je vročina. Namakanje nima učinka, saj bi bilo treba tudi hladiti zrak. To je mogoče, če si priključen na namakalni sistem, Studnova pa imata »le« namakalne bazene. Podnebje na Vipavskem je postalo podobno monsunskemu, imamo le še dva letna časa, deževno in sušno obdobje, opaža Studen in dodaja, da sta se s Tino odločila, da bosta julija in avgusta pridelovala samo še papriko, paradižnik in melone.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pogostost kmetijske suše se povečuje

Kmetijska suša v prvi vrsti pomeni težave z izsušenimi tlemi in posledično sušni stres kmetijskih rastlin. Ocenjuje se jo na podlagi meteorološke vodne bilance, ki predstavlja razliko med prejeto količino padavin v določenem obdobju in potencialno izgubo vode s površja zaradi izhlapevanja in dihanja rastlin.

Pogostost kmetijske suše v Sloveniji se v zadnjih desetletjih povečuje. V zadnjih dvajsetih letih je bilo sedem suš, ki so državo prizadele v razsežnosti naravne nesreče, lahko preberemo na Arsovi spletni strani Kazalci okolja. Suša se pojavlja s čedalje večjo jakostjo ter na območjih in v letnih časih, kjer v preteklosti z njo ni bilo težav. Dodatno tveganje za kmetijsko sušo predstavljajo hitro razvijajoče se suše v poletnem času (rapidne suše), ki se pojavljajo zlasti ob vročinskih valovih. Projekcije kažejo, da se bo trend povečevanja pogostosti in jakosti kmetijske suše nadaljeval tudi v prihodnosti.

INFOGRAFIKA: Delo

Arsov Sušomer, ki spremlja sušne razmere v državi na tedenski ravni, je v zadnjih tridesetih dnevih (do 13. 8.) zabeležil zelo sušne razmere na Bovškem, kjer do običajnih razmer primanjkuje skoraj 120 mm padavin. Zelo sušno je tudi na Notranjskem, v Beli krajini in na Obali, kjer primanjkuje med 30 in 60 mm padavin. Na Dolenjskem in Zgornjesavskem so razmere v površinskem sloju tal zmerno sušne, v ostalih regijah pa običajne za to obdobje leta.

Sušne razmere v posamezni regiji se lahko močno razlikujejo zaradi poletnih padavin krajevnega značaja in tudi zaradi različnih tipov tal, navaja Sušomer. Ob pričakovanih padavinah v naslednjem sedemdnevnem obdobju se bo površinski sloj tal nekoliko navlažil, vendar ne toliko, da bi se sušne razmere bistveno spremenile.

Zadrževalnik Vogršček leta 2017. Letos je v njem dovolj vode, je povedal župan občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk. FOTO: Marko Feist

Vode dovolj, kmetov zmanjkuje

Zadrževalnik Vogršček, ki napaja namakalni sistem za kmetije petih občin v Vipavski dolini, ima vode dovolj in kakovostno obratuje. Na določenih mestih je sistem sicer dotrajan, a izvajalec javne službe napake redno odpravlja, je povedal Milan Turk, župan občine Šempeter - Vrtojba, ene od petih primorskih občin, ki so v začetku leta od države prevzele lastništvo in upravljanje z namakalnim sistemom. Država je pred časom sanirala pregrado zadrževalnika, občine pa nameravajo prenoviti več kot 200-kilometrski namakalni sistem, za kar bodo potrebovale več let.

Pripravljajo popis potrebnih del. Zamenjati bo treba vsa odjemna mesta in jih opremiti s števci. Glede prenove cevovodov pa strokovnjaki pregledujejo sistem, da bi ugotovili, na katerih odsekih cevi zelo puščajo in na katerih bi lahko zdržale še deset ali več let, je pojasnil Turk, ki je občinski koordinator prenove. »Preliminarne ocene prenove niso majhne. Treba se bo odločiti skupaj z državo, kakšna naložba je smiselna, in definirati terminski plan izvedbe.« Turk je dodal, da bi občine namakalni sistem še razširile, a večja težava je, da zmanjkuje kmetov, ki bi ga uporabljali.

Veliko zelenjave bo šlo v predelavo

Na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto je zaradi suše prizadeta večina Posavja in Bele krajine, v manjši meri pa območje Dolenjske, so povedali. Pri poljščinah se bolj kot vodni primanjkljaj kaže stres zaradi visokih temperatur. V zadnjem tednu se je to najbolj pokazalo na glavni krmni rastlini koruzi in sušenju travne ruše na trajnih travnikih in krmnih koševinah na njivah.

Tudi v sadjarstvu so večja težava kot suša visoke temperature. Pri jablanah predčasno odpadajo plodovi. Zaradi visokih nočnih temperatur plodovi ne dobivajo rdeče pokrovne barve, zmanjšan oziroma onemogočen je sprejem kalcija vanje, kar bo vplivalo na skladiščno sposobnost in prisilno dozorevanje. Prisilno dozorevajo tudi hruške.

Pri zelenjavi nastaja škoda na plodovkah in fižolih, kjer zaradi visoke temperature ne pride do oploditve. Zaradi stresnih hormonov v plastenjakih dozoreva vse naenkrat. Pri korenovkah vročina preprečuje debeljenje korenov. Manjši bodo pridelki korenja in rdeče pese. Veliko zelenjave bo šlo za predelavo.

V naslednjih dnevih bodo glede na vremensko napoved škodo povzročale izredno visoke temperature. Na najbolj izpostavljenih območjih že primanjkuje pitne vode, zato so upravljavci vodovodnih sistemov poslali opozorila o omejitvi oziroma prepovedi zalivanja vrtov, so pojasnili na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto.