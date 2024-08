V Osilnici namerili 37,8 stopinje, še naprej bo vroče

Včeraj pa je bil po poročanju Arsa marsikje najbolj vroč dan letošnjega poletja. Živo srebrno se je najbolj dvignilo v zahodni in južni Sloveniji, kjer je precej sušno. V Osilnici so namerili kar 37,8 stopinje Celzija, v Volčah pri Tolminu do 37,5 stopinje Celzija, v Dolenjah pri Ajdovščini do 37,4 in v Podnanosu do 37 stopinj Celzija.

Visoke temperature bodo vztrajale vse do sobote. Danes bo pretežno jasno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Tudi danes bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Za Primorsko še vedno velja velika požarna ogroženost.

Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

FOTO: Voranc Vogel

In če niti jutra, ki so v teh dneh precej toplejša, ne ohladijo povsem, se prav tako težko ohladimo na slovenski obali, kjer ima morje v teh dneh okoli 30 stopinj Celzija. Po podatkih Arsa je bila danes na postaji Koper ob 6. uri temperatura morja 29,3 stopinje Celzija.

Neprijetne sluzi, ki se je na slovenski obali letos pojavila že večkrat, trenutno ni. So pa pred dnevi poročali o cvetenju morja v Istri. Cvetenje nastane, ko se populacija planktonskih organizmov, zlasti fitoplanktona, nenadoma poveča v določenem delu morja. Običajno je povezano z nenadnim povečanjem hranilnih snovi iz rek, relativno visokimi temperaturami morja in večjo količino padavin.

Kot navajajo na spletni strani Morskega biološke postaje Piran (NIB), se zaradi prevladujoče skupine fitoplanktona, ki vsebuje značilne fotosintezne pigmente, morje obarva bodisi rjavo-zeleno, rdeče, intenzivno zeleno ipd. Cvetenje morja lahko, ni pa nujno, vodi v hipoksijo (zmanjšana vsebnost kisika pod 2 ml/l) ali celo anoksijo (stanje brez kisika).