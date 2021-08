Občutno znižanje emisij ne bo mogoče samo z energetiko

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih agencije za okolje predstavljajo letni izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj približno 17,5 milijona ton. Na sektor energetike odpade približno 27-odstotni delež, kar znaša približno 4,9 milijona ton, samo Teš jih v ozračje izpusti 3,8 milijona ton. Vendar samo zaprtje Teša še zdaleč ne bo dovolj, nujno se bo treba posvetiti tudi drugim virom, zlasti prometu, pri čemer nafta dosega skoraj polovični delež v končni porabi energije.



V Elesu pravijo, da bo Teš 6 po načrtih do leta 2030 zmanjšal proizvodnjo in emisije na tri milijone ton CO2. »Kljub morebitnemu zaprtju Teša Slovenija z gradnjo sončnih, vetrnih elektrarn in novih večjih hidroelektrarn ne more znižati emisij CO2 za 55 odstotkov do leta 2030. Za takšno znižanje emisij bodo potrebni ukrepi tudi v drugih sektorjih,« opozarjajo v Elesu.