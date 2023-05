Obkladanje opozicije in koalicije ne bo izboljšalo položaja kmetov

V nadaljevanju preberite:

Na izredni seji v državnem zboru, posvečeni obravnavi priporočil za reševanje položaja slovenskega kmeta, ki jih je pripravila SDS, je bilo iz vrst opozicije slišati, da so kmetje največji sovražnik te vlade, iz vrst koalicije pa, da opozicija kritizira predloge, ki jih je pripravila sama, ko je bila na oblasti.

Spomnimo, v največji opozicijski stranki so pripravili priporočila za »takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta«. Večina je enakih zahtevam, ki so jih postavile kmetijske organizacije na protestih marca in aprila. Od vlade so zahtevali skrčenje obsega Nature 2000, ohranitev denarja iz naslova skupne kmetijske politike v celoti v kmetijstvu, zagotovitev, da bodo plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD) v celoti izvzeta iz plačila dohodnine, uskladitev neposrednih plačil z inflacijo, nasprotovanje sprejetju predloga evropske uredbe o trajnostni rabi pesticidov, zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano ter zmanjšanje populacije zveri in divjadi. Koalicija z ukrepi, ki jih je sprejela, po mnenju SDS zatira slovenskega kmeta.

Člani parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so že dan pred izredno sejo vsa priporočila zavrnili kot nepotrebna, saj da vlada vse aktivnosti že izvaja.