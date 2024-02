Odkrivanje rešitev za plastificirani svet

V nadaljevanju preberite:

Proizvodnja plastike je glede na pospešeno rast od 1980 že presegla 500 milijonov ton na leto. Odpadne plastike je bilo 2018 291 milijonov ton, od tega so reciklirali 62, sežgali 78, odložili pa kar 151 milijonov ton, kar je tudi glavni vir plastičnih delcev v zraku, tleh, morjih, rekah in tudi podtalnici. Za ohranitev planeta in zmanjšanje porabe virov je to treba spremeniti. Rešitve gredo v smeri kemičnega recikliranja in pirolize, s katero lahko plastiko predelajo nazaj v nafto.