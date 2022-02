Ogrevanje bo za gospodinjstva precej cenejše

V nadaljevanju preberite:

»Evropska zakonodaja gre v smeri čedalje večje obremenitve goriv, zato se je treba usmeriti v nekaj, kar bo živelo tudi čez deset ali dvajset let. Petrol je bil naftna družba, v Sloveniji monopolist pri zagotavljanju naftnih derivatov. Prihodnost je v diverzifikaciji storitev,« pravi Jože Bajuk, član uprave Petrola. Za zeleni energetski prehod bodo namenili 35 odstotkov naložb oziroma 247 milijonov evrov.

»Časi, ko si lahko imel en rudnik, so minili. Trg energentov postaja vse bolj razpršen in ponudnikov je čedalje več. Vzemimo za primer kurilno olje, pred 30 leti ga je lahko pripeljal le Petrol, danes imaš s toplotno črpalko povsem razpršen vir in tehnično samozadostnost,« o spremenjenih časih pravi Bajuk.