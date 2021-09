Omrežja lahko postanejo ozko grlo zelenega prehoda

V nadaljevanju preberite:

V nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu je predvideno, da bo v posodobitev in gradnjo omrežij treba vložiti 4,2 milijarde evrov, ob tem, da ta dokument predvideva obratovanje Teša 6 še vsaj do 2050. Elektrodistribucijskim podjetjem se to zdi ustrezna številka, podprta z analizami. A za to bi morali na leto vložiti 420 milijonov evrov, pa jih le 120. Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so se po enoletnem premoru spet srečali na že šesti strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije. Na konferenci »Prihodnost je električna« so v središče postavili pomen in vlogo distribucije pri zelenem prehodu, kjer pa je nekaj velikih izzivov. Ti so povezani zlasti z denarjem, pa tudi s politiko.