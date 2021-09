Opozicija v četrti poskus prepovedi frackinga

Opozicija si prizadeva za prepoved frackinga, vlada bi onemogočila fracking večjega obsega. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Iz podzemlja še vedno prihaja plin in tudi malo nafte. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Družba Ascent Resources je že zagrozila Sloveniji s tožbo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Levici, LMŠ in SD so danes v zakonodajni postopek vnovič vložili predlog za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji. To je četrti poskus, s katerim želijo preprečiti načrte družbe Ascent Resources za vrtanje v Petišovcih. Vlada medtem danes obravnava svoj predlog, po katerem bi prepovedali le obsežno hidravlično lomljenje.»Povod za ponovno vložitev predloga novele zakona o rudarstvu je ravnanje vlade, ki je doslej odkrito podpirala umazani kapital, po novem pa poskuša svojo podporo zakriti pod navideznimi gestami, ki naj bi varovale okolje. Vlada namreč danes potrjuje svoj predlog novele, ki pa prepoveduje le obsežno hidravlično lomljenje ter vzpostavlja ločnico med frackingom, ki ogroža okoliške vodne vire, in frackingom, ki jih ne,« so zapisali v Levici.A nihče ne more zagotoviti, da ne bo prišlo do nesreče, so poudarili. Kot je v današnji izjavi za javnost dejalaiz Levice, varnega frackinga ni. »Nihče nam ne more jamčiti, da se v globinah vrtin ne more kaj zalomiti, kar bo potem vodilo v uhajanje strupenih snovi, onesnaževanje podtalnice in ogrožanje zdravja ljudi. Zato je fracking treba v celoti prepovedati,« je poudarila.Vlada je po mnenju Levice v primeru poskusa spreminjanja zakona o vodah želela rahljanje omejitev zamaskirati kot skrb za okolje. »Toda rezultat referenduma o vodah dokazuje, kako podcenjujoči so ti poskusi. Vlada naj zato prebivalcev Petišovcev, Prekmurja in Slovenije nima za naivne,« so še opozorili v Levici.Poslanci DZ so predlog novele zakona o rudarstvu, ki so ga v zakonodajni postopek vložili v Levici skupaj z LMŠ, SD in SAB, tretjič zavrnili sredi lanskega decembra. Vlada medtem na današnji seji obravnavala svoj predlog te novele. Z njim se bo po načrtih infrastrukturnega ministrstva prepovedalo obsežno hidravlično lomljenje ter odpravilo nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona. Hidravlično lomljenje manjšega obsega so v Petišovcih sicer izvedli že večkrat.