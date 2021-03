Osem projektov za okrevanje kmetijstva

V nadaljevanju preberite:

Slovenija naj bi iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po krizi zaradi covida-19 za kmetijstvo, živilstvo, gozdarstvo in podeželje namenila slabih 150 milijonov evrov. Glavnina denarja bo šla za digitalizacijo kmetijstva in gozdarstva, v načrtu pa so tudi nov državni inštitut za hrano, center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov ter sklad za obvladovanje tveganj v kmetijstvu. S čim na kmetijskem ministrstvu utemeljujejo potrebo po predvidenih projektih in kako jih ocenjuje agrarni ekonomist Emil Erjavec?