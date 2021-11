Osnutek zaključnega dokumenta mehkejši, a omemba opuščanja premoga ostaja

Podnebna konferenca v Glasgowu (COP26) se po pričakovanjih ni zaključila danes popoldne, pač pa se bo kot poprejšnje podnebne konference zavlekla v konec tedna. Že nekaj dni je jasno, da ključni cilj, ki si ga je postavilo britansko predsedstvo COP26 – ambicioznejše zaveze držav za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov –, z uresničitvijo katerih bi preprečili najhujše posledice podnebnih sprememb, ne bo dosežen.

Pa vendar zadnji predlog sklepnega dokumenta COP26 od danes zjutraj nakazuje žarek upanja, saj države poziva, da že do konca prihodnjega leta znova okrepijo zaveze za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Nov predlog – mehkejši jezik

To je pomembno, saj so države v okviru pariškega podnebnega sporazuma zavezane k posredovanju novih zavez vsakih pet let. Glede na to, da so zaveze, ki so jih podale na COP26, nezadostne, bi bilo čakanje na nove zaveze čez pet let prepozno za prepolovitev izpustov toplogrednih plinov do leta 2030, kar je potrebno za ohranitev cilja globalnega segrevanja za 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja na dosegu roke. Ob uresničitvi zdajšnjih zavez se bo ozračje do konca stoletja po izračunih raziskovalne skupine Climate Action Tracker segrelo za 2,4 stopinje Celzija, kar pomeni, da drvimo v klimatski kaos.

Protestniki v Glasgowu pozivajo k prenehanju uporabe fosilnih goriv. FOTO: Andy Buchanan/Afp

Termin, zapisan v petkovem predlogu sklepnega dokumenta, je sicer milejši kot v prvi, četrtkovi verziji – držav ne »zavezuje«, temveč »poziva« k okrepitvi zavez za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov –, pa vendar je to dobra novica za revnejše države, ki od bogatejših zahtevajo ambicioznejše ukrepe za spopadanje z vse hujšimi posledicami poplav, požarov in dvigovanjem morske gladine. Res pa je, da predlog ne predvideva letnega obnavljanja in pregleda zavez, kar prav tako zahtevajo nekatere države v razvoju.

V zadnjem predlogu sklepnega poročila še naprej ostaja zapis, da mora svet zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 45 odstotkov glede na leto 2010 do leta 2030 in doseči neto ničelne izpuste do leta 2050 za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. To je spodbudno, saj predstavlja izhodišče za vrednotenje prihodnjih podnebnih zavez.

Poziv za pospešitev opuščanja premoga in subvencij za fosilna goriva

Vendar pa petkov predlog vsebuje mehkejši jezik od četrtkovega. Četrtkov predlog je tako države pozival k »pospešitvi opuščanja premoga in subvencij za fosilna goriva«, petkov pa poziva h »honcu nezmanjšane moči premoga in neučinkovitih subvencij za fosilna goriva«. Beseda »neučinkovit« lahko po pisanju Guardiana pomaga državam, ki želijo ohraniti določen delež subvencij fosilnih goriv za revnejše prebivalce, prav tako pa bi bila lahko pripraven izgovor za države, ki želijo ohraniti te subvencije.

Ne glede na mehčanje retorike je zapis o prenehanju uporabe fosilnih goriv in subvencij novost sklepnih poročil podnebnih konferenc. Če se bo ohranil tudi v končnem sklepnem poročilu, bo to majhna zmaga nad proizvajalkami fosilnih goriv.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Še vedno pa so nerešena vprašanja podnebnega financiranja za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanje na posledice podnebnih sprememb v revnejših državah; ni znano, ali bodo bogate države že prihodnje leto okrepile financiranje in zagotovile 100 milijard dolarjev letno za podnebne ukrepe v revnejših državah. Še vedno tudi ni jasno, kako bodo bogate države pomagale revnejšim pri kritju izgub in škode zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov, ki jih ni mogoče predvideti oziroma se nanje ni mogoče prilagoditi. Ta vprašanja so za revnejše države ključna. Nepripravljenost bogatih držav za izdatnejše financiranje je načela zaupanje med delegati na podnebni konferenci.

Rešeni še nista vprašanji, kako naj države nadzorujejo in poročajo o izpustih toplogrednih plinov, ter kako na globalni ravni urediti trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Ministri držav tudi še vedno niso zaključili knjige pravil za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma

Vizjak: »določen dogovor« najpozneje v prvi polovici sobote

Pogajalci na podnebni konferenci v Glasgowu po besedah ministra za okolje Andreja Vizjaka napredujejo pri praktično vseh točkah, najpomembneje pa je, da na koncu vse povežejo v celoto. »Kaže se rešitev, jaz sem optimističen,« je po plenarnem zasedanju dejal za STA. »Določen dogovor« Vizjak pričakuje najpozneje v prvi polovici sobote.

Evropska komisija je po Vizjakovih besedah nocoj predstavila nekakšne generalne izjave, ki, kot je pojasnil, spremljajo takšne konference. »Na plenarnem zasedanju je bilo kar nekaj optimizma, da bo na koncu današnjega dneva, verjetno čez noč ali v prvi polovici sobote dosežen določen dogovor,« je minister za STA strnil dogajanje v Glasgowu.

Pripravljajo generalne dokumente, ki naslavljajo vsa področja – od prilagajanja do blažitev podnebnih sprememb, škod in izgub, financ, tudi tehničnega dela ... »To so področja, ki jih zdaj zapirajo,« je dejal minister. Po njegovih besedah je bilo sicer največ preboja narejenega pri tem, da razvite države pristopajo k večjemu poudarku pri odpravi izgub in škod.

»Tu je prišlo do predloga, da bi ustanovili institucijo, ki bi pomagala državam v razvoju pri tehničnih osnovah za pridobitev denarja – kako popisati škodo, kako naslavljati finančne institucije za pomoči ...,« je pojasnil Vizjak.

»Evropa si res želi ambicioznih zaključkov COP26,« je poudaril minister. »Mi vseskozi poudarjamo, pri čemer pozdravljamo, da nas pri tem podpira britansko predsedstvo, pa tudi vse bolj ZDA, da moramo res ukrepati takoj in odločno, če želimo ohraniti mejo ogrevanja na 1,5 stopinje Celzija," je dejal.

Pomemben napredek so v Glasgowu naredili tudi pri financah. »Mislim, da je zelo realno že prihodnje leto pričakovati 100 milijard dolarjev letno pomoči za nerazvite države. Tu se stopnjujejo napovedi držav glede pomoči,« je še dejal Vizjak, ob tem pa dejal, da je za Evropo ključno, da ne gre za zavezujoče dikcije.