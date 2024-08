Arso: prihajajo nevihte in osvežitev

Vročina s popoldanskimi temperaturami med 30 in 36 stopinjami C bo po Sloveniji vztrajala le še danes, v nedeljo pa bo nevihtna aktivnost marsikje že poskrbela za nekaj osvežitve. V ponedeljek se bodo temperature po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) spustile vsaj do 25 stopinj C. Dokaj nestanovitno vreme naj bi se nadaljevalo tudi v torek.

Letošnje poletje nam je doslej prineslo dva izrazita vročinska vala - prvega prejšnji mesec, večinoma med 8. in 19. julijem, ter sedanjega, ki se je na Primorskem začel že na začetku meseca, v večini krajev pa 9. avgusta. Ta se zdaj bliža koncu, so zapisali na agenciji.

Kaj se bo dogajalo na nebu? FOTO: Egon Cokan

Ker bo ozračje in tudi morje precej pregreto, k nam pa bo v višinah pritekal postopno bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak, bodo v nedeljo izpolnjeni pogoji za nastanek razmeroma močnih neviht. V ponedeljek se bo z dotokom hladnejšega zraka v spodnjih plasteh ozračja labilnost ozračja nekoliko zmanjšala, a ob krajevnih plohah in nevihtah se bodo še vedno lahko pojavljali močnejši nalivi, napovedujejo vremenoslovci.

Če bodo najvišje dnevne temperature v nedeljo ponekod še dosegle okoli 30 stopinj C, pa bodo v ponedeljek večinoma le še blizu 25 stopinj C ali celo manj. Dokaj nestanovitno vreme se bo verjetno nadaljevalo tudi v torek. Na Primorskem bo pihala burja

Napovedi skupne količine padavin v obdobju med nedeljo in torkom se še zelo spreminjajo. Na agenciji večinoma pričakujejo med med 10 in 40 milimetrov dežja, lahko pa krajevno zaradi nalivov tudi več.

Kljub osvežitvi v prvi polovici tedna pa se poletje še ne bo poslovilo. Že v drugi polovici tedna se bo namreč spet segrelo na okoli 30 stopinj C.