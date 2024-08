V Novi Gorici namerili skoraj 39 stopinj Celzija, še naprej bo vroče

Po tem, ko so že v ponedeljek ponekod namerili rekordne temperature, v Osilnici, denimo, 37,8 stopinje Celzija, je bilo podobno tudi v torek, kjer se je v več krajih po Sloveniji živo srebro dvignilo nad 35 stopinj Celzija. V Novi Gorici so včeraj izmerili 38,8 stopinje Celzija, v Črnomlju 38. Vročina se bo še nadaljevala.

Danes bo povečini sončno, v notranjosti bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Zjutraj in dopoldne se bodo posamezne krajevne plohe in nevihte pojavljale v krajih južno in vzhodno od nas, popoldne pa tudi v Alpah, napoveduje Arso.

Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Goriškem do 37 stopinj Celzija.

Zelo vroče pa te dni ni le po nižinah, ampak tudi v hribovitem oz. gorskem svetu. Kot je poročal Arso, so visoke temperature izmerili tudi na višjih nadmorskih višinah. V vasi Krn (918 metrov nadmorske višine) je bil v ponedeljek izmerjen temperaturni rekord 32,4 (prejšnji rekord 32,3 stopinje Celzija).

V Tatrah (748 metrov nadmorske višine) so namerili 33,1, na Slavniku (1020 metrov) 31,4 stopinje Celzija, na Nanosu (1241 metrov) pa 29,4 stopinje Celzija. Na Kredarici pa je bila včeraj maksimalna izmerjena temperatura 16,4 stopinje Celzija.

Vročinski val bo vztrajal vse do konca tedna, ko nad naše kraje prihaja fronta, ki bo prinesla blago osvežitev. Arso je do vključno petka razglasil oranžni alarm za vso državo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

FOTO: Črt Piksi

Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Tudi morje dosega v teh dneh visoke temperature, danes ob 6. uri je bila na koprski postaji temperatura morja 29,6 stopinje Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija.