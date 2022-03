Podaljšanje uporabe premoga pomeni segrevanje za 2,8 stopinje

V nadaljevanju preberite:

Opustitev premoga je bil glavni ukrep zelenega prehoda in evropskega cilja za 55-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030. Zdaj, v energetski krizi in odločitvi za zmanjšanje odvisnosti od Rusije, je ta ukrep očitno postal neizvedljiv. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj svari, da to lahko vodi do segrevanja krepko prek dveh stopinj Celzija. Večina držav EU ima sicer lastne zaloge premoga, plina pa ne. Nemški energetski načrt je propadel, menijo v energetiki.