Podjetja že z merjenjem najdejo nove priložnosti

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je veliko podjetij, ki trajnost živijo, vendar nimajo dejanskih meritev niti zastavljenih ciljev, kar onemogoča pravi razvoj. Na trgu je veliko denarja za zelene projekte, toda brez številk do tega ni mogoče priti. Zeleni projekti so v predpisih, zahtevajo jih banke, zavarovalnice in zlasti kupci, podjetja pa čakajo energetske projekte, kjer je nejasnosti še veliko, pa tudi projekte kroženja materialov.

Četrta verzija evropske industrijske politike predvideva hitrejše izdajanje dovoljenj, vendar novih rudnikov v Evropi najbrž ne bo. Zato si tudi v GZS želijo višje stopnje recikliranja, saj zdaj brez pravega razloga izgubimo veliko kritičnih surovin. V Sloveniji imamo močno osnovo za recikliranje kovin, kot sta železo in aluminij, papirja, nastajajo tudi evropsko prepoznani patenti za recikliranje plastike. Vse to niža ogljični odtis.