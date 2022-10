Pomanjkanje krme prazni hleve rejcev govedi

V nadaljevanju preberite:

Težave z dobavljivostjo in visokimi cenami krme, ki so posledica hude poletne suše, praznijo hleve rejcev goveda. Kmetije, kjer ni mladih prevzemnikov, bi lahko zaradi tega ter povečanja drugih stroškov, zlasti cen energentov in materialov, rejo živali opustile. Kmetijska podjetja težav z dobavljivostjo krme nimajo, so se pa tudi zanje cene močno povečale, kar se pozna v podražitvi mesa in mesnih izdelkov.