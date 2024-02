Pomoč najbolj prizadetim z zamudo

V nadaljevanju preberite:

V pogajanjih o blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje je od nekdaj kamen spotike to, kdo naj plača več in kdo naj dobi pomoč. Ko se že dogovorijo za oblikovanje sklada za izgube in škodo, pa pride vmes še prestiž, države, ki imajo najmanj in trpijo najhujše posledice, so v odbor sklada imenovale svoje predstavnike, bogate države pa se ne morejo dogovoriti, katerih predstavniki bodo sedeli v njem. Rok, določen že na 28. zasedanju pogodbenic okvirne konvencije o podnebnih spremembah, se je iztekel 31. januarja.

Na zasedanju v Dubaju decembra lani, ko se je v dveh tednih zvrstilo več kot 85.000 ljudi, med njimi tudi 150 vodij držav, so nekatere države zaprosile tudi za ustanovitveno srečanje odbora sklada za izgube in škodo, ko bodo vanj imenovani vsi člani, vendar ne kasneje kot 31. januarja.